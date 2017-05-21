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В начале недели в Кузбассе прогнозируют туманы и дожди

В начале недели в Кузбассе прогнозируют дожди и туман

Ночью в регионе температура будет от +6 до +11°С.

22 мая, в понедельник, кузбасские синоптики прогнозируют переменную облачность. В отдельных районах региона возможен небольшой и умеренный дождь, а также гроза. Ночью и утром по югу местами будет туман.

Как сообщает Кемеровский гидрометцентр, термометр ночью будет «показывать» от +6 до +11°С, а днём «поднимется» до +23, +28°С. Ожидается, что по северу региона порывы юго-западного ветра будут достигать 15 м/с.

В Кемерове дневная температура составит +24, +26°С, а ночная – будет в пределах от +6 до +8°С. Ночь в столице Кузбасса пройдёт без осадков, а днём в отдельных районах возможен небольшой дождь.

Текст: Тимофей Шикер.
Видео: giphy.com.
Фото: Google Images.

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