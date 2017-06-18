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В начале недели в Кузбассе прогнозируют град, грозы и 36-градусную жару

В начале недели в Кузбассе прогнозируют град, грозы и 36-градусную жару

При грозах порывы ветра могут достигнуть 17 м/с.

Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали о погоде в начале следующей недели. В понедельник, 19 июня, в Кузбассе ночью температура воздуха составит +15, +20°С, а днём увеличится до +31, +36°С.

В регионе будет переменная облачность. Ночью специалисты не ожидают осадков, однако днём в отдельных районах Кемеровской области возможны дожди, грозы и град. При грозах порывы ветра могут достигнуть 17 м/с.

В Кемерове ночная температура составит +16, +18°С, а днём станет вновь жарко – +32, +34°С. Ночью в столице Кузбасса осадков не будет, днём пройдёт дождь с грозой.

Текст: Тимофей Шикер.
Видео: giphy.com.
Фото: Google Images.

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