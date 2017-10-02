Новости
Россия и Мир
В NASA показали снимок магаайсберга, отколовшегося от ледника Ларсена

В NASA показали снимок огромного айсберга, отколовшегося от ледника Ларсена

Айсберг А-68 появился в июле 2017 года.

Учёные NASA получили снимки со спутников, на которых детально запечатлён гигантский айсберг А-68, образовавшийся летом 2017 года. Огромный айсберг появился в результате раскола ледника Ларсена. Но уже сейчас специалисты отмечают, что и А-68 начал распадаться, сообщает NASA Earth Observatory.

«Несколько недель наблюдений показали, что айсберг А-68 изначально «шатался» на месте, двигаясь назад и вперёд, и из-за чего он раскололся пополам», — сообщают учёные.

Специалисты опасаются, что первыми исчезнуть часть ледников Антарктиды, на не северные льды. Из-за этого уровень воды в море резко увеличится, а это может привести к непоправимым последствиям.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://earthobservatory.nasa.gov

Комментарии

Рекомендуем

Цена недели

Сколько в Кемерове стоит подготовить ребёнка к ЕГЭ

Сравниваем стоимость курсов по русскому языку и математике
Чтиво

Отдых в опасности! Как выбрать турагентство, которое не «кинет»

Как не стать спонсором мошенников и не испортить себе отдых
Квартира недели

Тот самый пентхаус за 120 миллионов в Кемерове

Одна из 6 самых дорогих квартир на 1/6 части суши
Чтиво

Пирсинг, тату и яркие пряди: 8 неформальных красавиц из Кузбасса

Красота, которая удивляет

Сегодня в Кемерове

Популярное