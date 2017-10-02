В NASA показали снимок огромного айсберга, отколовшегося от ледника Ларсена

Учёные NASA получили снимки со спутников, на которых детально запечатлён гигантский айсберг А-68, образовавшийся летом 2017 года. Огромный айсберг появился в результате раскола ледника Ларсена. Но уже сейчас специалисты отмечают, что и А-68 начал распадаться, сообщает NASA Earth Observatory.

«Несколько недель наблюдений показали, что айсберг А-68 изначально «шатался» на месте, двигаясь назад и вперёд, и из-за чего он раскололся пополам», — сообщают учёные.

Специалисты опасаются, что первыми исчезнуть часть ледников Антарктиды, на не северные льды. Из-за этого уровень воды в море резко увеличится, а это может привести к непоправимым последствиям.