В ночь на 25 октября на Землю обрушится мощная магнитная буря

Учёные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН сообщили о том, что в среду, 25 октября, на Землю обрушится мощная магнитная буря. По прогнозам специалистов, длиться она будет до 27 октября включительно, передаёт телеканал «360».

Исследователи сообщили, что в ближайшие два дня Землю будет обдувать солнечное вещество, плотность которого увеличена почти в два раза. Из-за этого геомагнитные возмущения могут достигнуть уровня магнитной бури с вероятностью около 65%.

Как пояснили специалисты, в космос сейчас выброшены два плотных потока солнечного ветра, которые расположены в противоположных полушариях звезды. Неделю назад на Землю действовал первый поток, который также спровоцировал магнитную буру, которая длилась с 11 по 15 октября. Второй поток, который достигнет Земли в среду, 25 октября, является более слабым, чем первый.