В ночь на понедельник в Кузбассе похолодает до -39°С

В Кемеровской области в ночь на понедельник, 16 января, ожидается понижение температуры воздуха до -39°С. Об этом сообщается на сайте Кемеровского гидрометцентра. В среднем, ночная температура по области составит -29,-34°С. Ожидается восточный умеренный ветер, переменная облачность, в отдельных районах небольшой снег, местами туман и дымка, изморозь. Дневная температура воздуха в Кузбассе составит -20,-25°С, местами -13,-18°С.

В Кемерове ночью будет до -32°С, днём ожидается от -21°С до -23°С, переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ранее кузбасские синоптики дали предварительный прогноз на Крещение.