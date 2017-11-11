В ночь на воскресенье в Кузбассе похолодает до -24 °С

Последний день недели в регионе будет морозным и снежным.

По данным Кемеровского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на 12 ноября в Кемеровской области ожидаются заморозки до -19, -24 °С. Впрочем, такой мороз будет наблюдаться лишь при прояснениях. В большинстве районов области прогнозируется -13, -18 °С. При этом в некоторых районах области ожидается небольшой снег, метель, дымка и гололёд на дорогах.

Днём температура воздуха в Кузбассе прогреется до -8, -13 °С. В отдельных районах продолжатся снегопады. Сохранится плохая видимость и гололёд на дорогах.