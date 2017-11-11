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Кузбасс

В ночь на воскресенье в Кузбассе похолодает до -24 °С

Последний день недели в регионе будет морозным и снежным.

По данным Кемеровского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на 12 ноября в Кемеровской области ожидаются заморозки до -19, -24 °С. Впрочем, такой мороз будет наблюдаться лишь при прояснениях. В большинстве районов области прогнозируется -13, -18 °С. При этом в некоторых районах области ожидается небольшой снег, метель, дымка и гололёд на дорогах.

Днём температура воздуха в Кузбассе прогреется до -8, -13 °С. В отдельных районах продолжатся снегопады. Сохранится плохая видимость и гололёд на дорогах.

«Заместитель губернатора Кемеровской области Дмитрий Кудряшов потребовал от заместителей глав территорий по ЖКХ принять все меры по стабильной работе жилищно-коммунального комплекса, обеспечить работу котельных в соответствующем температурном графике. В повышенной готовности должны находиться аварийно-восстановительные бригады, мобильные источники питания», — сообщили о подготовке к понижению температуры в пресс-службе администрации Кемеровской области.

Текст: Аркадий Кимеев.
Фото: Google Images.

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