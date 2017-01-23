В Новокузнецке арестовали грабителя, похитившего деньги у воспитательницы детсада

В Новокузнецке заключили под стражу грабителя, похитившего у воспитательницы детского сада кошелёк с деньгами.

Напомним, злоумышленника задержали вечером 19 января. Пострадавшая вовремя успела нажать «тревожную» кнопку. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии доставили кузбассовца в отдел полиции.

Правоохранители выяснили, что в декабре 2016 года новокузнечанин вышел из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражу.

Также стало известно, что помимо грабежа в детском саду, за месяц жителем региона было совершено не менее 10 краж из офисов и учреждений южной столицы Кузбасса.

«Он проникал в помещения организаций под видом посетителя и, пользуясь невнимательностью охраны и персонала, похищал принадлежавшие работникам и клиентам кошельки, мобильные телефоны, деньги, цифровую и бытовую технику», — сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.

Например, перед Новым годом подозреваемый проник в дошкольное учреждение, откуда похитил ноутбук и 41 подарок для детей. Общая сумма причинённого новокузнечанином ущерба составила более 200 тысяч рублей.

Правоохранители возбудили в отношении кузбассовца уголовное дело по двум статьям УК РФ: «Грабёж» и «Кража».

Как рассказал Сибдепо осведомлённый источник, злоумышленник без определённого места жительства нигде не работает и ведёт асоциальный образ жизни.