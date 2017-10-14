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Кузбасс
В Новокузнецке ассенизаторская машина протаранила три «легковушки»

В Новокузнецке ассенизаторская машина протаранила три «легковушки»

В результате аварии пострадал один автомобилист.

В пятницу, 13 октября, в Новокузнецке в 14:40 на шоссе Кузнецкое возле дома №21/1 водитель ассенизаторской машины КО 505А КАМАЗ 53215 не выдержал безопасную дистанцию и протаранил три легковых автомобиля: ГАЗ-330232, Nissan Bluebird Sylphy и Nissan Note. Известно, что виновник аварии двигался со стороны улицы Обнорского в сторону улицы Рихарда Зорге.

«В результате дорожно-транспортного происшествия травмирован водитель автомобиля Nissan Bluebird Sylphy», — говорится в аварийной сводке на сайте Госавтоинспекции Кузбасса.

В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники полиции.

Инспекторы ГИБДД просят кузбассовцев держать дистанцию и боковой интервал. Любая ошибка на дороге может привести к непоправимым последствиям.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://spec.drom.ru

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