В Новокузнецке автоледи сбила 11-летнего мальчика на пешеходном переходе
Подросток переходил дорогу на «красный» свет.
6 октября в Новокузнецке водитель автомобиля Ford Fusion сбила на пешеходном переходе 11-летнего мальчика. ДТП произошло в 12:00 напротив дома №5 по улице 40 лет ВЛКСМ.
По предварительным данным отдела пропаганды ГИБДД Кузбасса, подросток переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.
В это время водитель Ford Fusion совершила наезд на мальчика и травмировала его.
Фото: Google Images.