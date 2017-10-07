В Новокузнецке автоледи сбила 11-летнего мальчика на пешеходном переходе

6 октября в Новокузнецке водитель автомобиля Ford Fusion сбила на пешеходном переходе 11-летнего мальчика. ДТП произошло в 12:00 напротив дома №5 по улице 40 лет ВЛКСМ.

По предварительным данным отдела пропаганды ГИБДД Кузбасса, подросток переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В это время водитель Ford Fusion совершила наезд на мальчика и травмировала его.