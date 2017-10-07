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В Новокузнецке автоледи сбила 11-летнего мальчика на пешеходном переходе

В Новокузнецке автоледи сбила 11-летнего мальчика на пешеходном переходе

Подросток переходил дорогу на «красный» свет.

6 октября в Новокузнецке водитель автомобиля Ford Fusion сбила на пешеходном переходе 11-летнего мальчика. ДТП произошло в 12:00 напротив дома №5 по улице 40 лет ВЛКСМ.

По предварительным данным отдела пропаганды ГИБДД Кузбасса, подросток переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В это время водитель Ford Fusion совершила наезд на мальчика и травмировала его.

Текст: Екатерина Фоменко.
Фото: Google Images.

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