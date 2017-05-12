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Кузбасс
В Новокузнецке автомобилист сбил 10-летнего ребёнка

В Новокузнецке автомобилист сбил 10-летнего ребёнка

Авария произошла на улице Лазо около дома №5.

В Новокузнецке водитель Hyundai Grand Starex сбил 10-летнего мальчика вне пешеходного перехода. Авария произошла 11 мая на улице Лазо рядом с домом №5.

Известно, что несовершеннолетний новокузнечанин пересекал проезжую часть в зоне видимости пешеходного перехода, но не по нему. В результате аварии он получил травмы различной степени тяжести.

«ДТП произошло в 13:55, в это время водитель был трезв. Мальчика с ушибами и переломом ключицы госпитализировали в больницу», — рассказали Сибдепо в пропаганде ГИБДД по Кемеровской области.

Сотрудники правоохранительных органов просят автомобилистов быть предельно внимательными на дороге. Пешеходам следует пересекать проезжую часть строго в специально оборудованных местах.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://pixabay.com

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