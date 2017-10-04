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В Новокузнецке без вести пропала 14-летняя школьница

В Новокузнецке без вести пропала 14-летняя школьница

2 октября Светлана Мальцева не вернулась домой со школы.

В Новокузнецке разыскивают без вести пропавшую 14-летнюю Светлану Мальцеву. Девушка 2 октября не вернулась домой со школы в Центральном районе города.

«Сейчас сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения девушки», – рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Рост девушки составляет 160 см. У неё худощавое телосложение, светло-русые волосы и зелёно-карие глаза. В день пропажи школьница был одета в синее пальто, сиреневую кофту, синие брюки и чёрные ботинки.

Осведомлённый источник пояснил онлайн-журналу, что Светлана Мальцева уходит из дома уже в пятый раз. Она состоит на учёте в ПДН.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: vk.com / Поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" Кузбасс.

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