В Новокузнецке без вести пропала 14-летняя школьница

2 октября Светлана Мальцева не вернулась домой со школы.

В Новокузнецке разыскивают без вести пропавшую 14-летнюю Светлану Мальцеву. Девушка 2 октября не вернулась домой со школы в Центральном районе города.

«Сейчас сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения девушки», – рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Рост девушки составляет 160 см. У неё худощавое телосложение, светло-русые волосы и зелёно-карие глаза. В день пропажи школьница был одета в синее пальто, сиреневую кофту, синие брюки и чёрные ботинки.

Осведомлённый источник пояснил онлайн-журналу, что Светлана Мальцева уходит из дома уже в пятый раз. Она состоит на учёте в ПДН.