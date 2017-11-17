В Новокузнецке без вести пропала 16-летняя девушка

В Новокузнецке полицейские разыскивают без вести пропавшую 16-летнюю Екатерину Олейник. 15 ноября в 19:30 она ушла из дома в Куйбышевском районе города. До сих пор о её местонахождении ничего не известно. Как рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, ранее несовершеннолетняя не сбегала из дома.

Рост Екатерины Олейник составляет 160 см. Она худощавого телосложения и имеет длинные светлые волосы. В день пропажи была одета в чёрный пуховик, серый шарф, серые джинсы, длинные чёрные сапоги.

Полицейские просят всех, кто что-либо знает о местонахождении девушки, сообщить об этом по телефонам в Новокузнецке: 8-(3843)-72-20-75, 72-20-73 или 02.