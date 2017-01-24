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В Новокузнецке будут судить экс-бухгалтера, которая похитила более 10,6 млн рублей

В Новокузнецке будут судить экс-бухгалтера, которая похитила более 10,6 млн рублей

34-летнюю злоумышленницу обвиняют в мошенничестве.

В Новокузнецке будут судить экс-бухгалтера, которую обвиняют в мошенничестве. Ранее в полицию обратился представитель организации, управлявшую четырьмя местными компаниям, в том числе осуществлявшую финансовые операции от их имени. Мужчина сообщил о выявлении крупной недостачи.

Как установили правоохранители, злоумышленница, работавшая бухгалтером в управляющей компании, в течение четырёх лет ежемесячно похищала деньги со счетов четырех организаций. Для этого она использовала банковскую карту одной из сотрудниц, которая практически сразу после трудоустройства уволилась. Факт увольнения обвиняемая в отчётных документах не отразила и стала ежемесячно начислять данной сотруднице авансы и заработную плату на банковскую карту.

«Сумма причинённого ущерба составила более 10 600 000 рублей. 34-летняя злоумышленница ранее не была судима», – сообщили Сибдепо в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Новокузнечанке грозит до 10 лет лишения свободы.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

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