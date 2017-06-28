В Новокузнецке будут судить вымогателей, год шантажировавших мужчину

В Новокузнецке будут судить четверых вымогателей, которые в течение года угрожали местному жителю и требовали от него 580 тысяч рублей. Часть денег — 80 тысяч рублей — потерпевший выплатил злоумышленникам.

По версии следствия, ранее судимый 42-летний новокузнечанин предложил своим ранее судимым троим знакомым в возрасте от 26 до 42 лет реализовать план по вымогательству денег у одного из местных жителей.

«Фигуранты согласились на преступную деятельность и стали требовать от потерпевшего 580 000 рублей, которые тот якобы незаконно получил в результате продажи квартиры их знакомого. Подельники избили мужчину и угрожали, что «выдернут ноги» и что с ним «всякое может случиться». Они запугивали потерпевшего тем, что, если он не выполнит их требования, то будет иметь дело с «серьёзными людьми», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

В какой-то момент потерпевший испугался за свою семью и выплатил злоумышленникам 80 тысяч рублей, но те не успокоились. Они продолжили его шантажировать. Спустя почти год новокузнечанин осмелился и обратился за помощью в полицию.

«Следующая встреча потерпевшего с подозреваемыми прошла под пристальным контролем оперативников», — добавили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Им грозит до семи лет лишения свободы. Лидер злоумышленников арестован. До суда он будет находиться под стражей.