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В Новокузнецке будут судить мать, чей сын утонул в ванной

В Новокузнецке будут судить мать, чей сын утонул в ванной

34-летнюю женщину обвиняют в причинении смерти по неосторожности годовалому мальчику.

В Новокузнецке перед судом предстанет 34-летняя женщина. Её обвиняют в причинении смерти по неосторожности годовалому сыну. В апреле 2017 года она на несколько минут оставила ребёнка одного в ванной, открыв заглушку, чтобы вода спускалась.

«Как только она вернулась, то обнаружила, что ребенок не подает признаков жизни, а заглушка находится в сливном отверстии. Она вызвала «скорую помощь», до прибытия медицинских работников оказывала сыну первую помощь. Врачи констатировали смерть мальчика», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

По данным ведомства, семья не стояла на учёте, характеризовалась положительно. Погибший мальчик был третьим ребёнком женщины. В настоящее время уголовное дело по факту произошедшего направлено в суд для дальнейшего разбирательства по существу.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://pixabay.com

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