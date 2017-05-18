В Новокузнецке будут судить мужчину, который по ошибке спалил Honda CR-V

46-летнему злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы.

В Новокузнецке будут судить мужчину, который поджёг Honda CR-V. В результате пожара машина полностью сгорела. Сумма ущерба составила 360 000 рублей.

Сотрудники полиции установили, что обвиняемый совершил поджог «Хонды» по ошибке. Как рассказал Сибдепо осведомлённый источник, по заказу своего знакомого он должен был спалить Nissan X-Trail и получить за это 70 000 рублей.

«Личность заказчика преступления полицейские установили. Он также был задержан оперативниками уголовного розыска. Следствием установлено, что мотивом преступления стала месть. Новокузнечанин хотел сжечь автомобиль знакомого, с которым судился», – пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

46-летнему злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы. Ранее он не был судим.