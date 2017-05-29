Происшествия
Кузбасс
В Новокузнецке дебошир кулаком разбил дверь автобуса

В Новокузнецке дебошир кулаком разбил дверь автобуса

Полиция проводит проверку по данному факту.

В южной столице Кузбасса разъяренный дебошир кулаком разбил дверь автобуса. Видео скандала в общественном транспорте появилось в Сети.

Съёмка началась уже в самом разгаре конфликта. Новокузнечанин кричал и ругался матом, а пассажиры просили его выйти из салона. Судя по ролику, предположительно, пьяный мужчина позволил себе такое поведение в присутствии своей семьи.

В самом конце скандала, несмотря на протесты пассажира, ему отдали деньги за проезд и еще более настойчиво попросили выйти. В ярости житель южной столицы Кузбасса разбил дверь автобуса и всё-таки покинул салон.

Полиция проводит по данному факту проверку, сообщили Сибдепо в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Правоохранители восстанавливают полную картину происшествия и устанавливают личность дебошира.

Текст: Мария Арзамасцева.
Видео: vk.com ("Новокузнецк ОНЛАЙН").
Фото: https://pixabay.com/

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