В Новокузнецке девушка покорила масленичный столб

В последнее воскресенье февраля по всему Кузбассу прошли массовые праздничные гулянья. В этот день местные жители отмечали Масленицу. Все желающие становились участниками различных игр и представлений. По традиции на площадях устанавливали столбы, а самые смелые кузбассовцы пробовали забраться на самый верх и сорвать приз.

В Новокузнецке одна из местных жительниц сумела покорить масленичный столб и забрать подарок. Известно, что она проживает в Новоильинском районе города.

«Эта девушка участвует в масленичных гуляньях уже третий год подряд. Все три года она не уходит с праздника с пустыми руками. В этом году она стала обладательницей мультиварки», — рассказала Сибдепо начальник отдела культуры и спорта Новоильинского района Новокузнецка Ирина Иванченко.

На видео, опубликованном в Сети, видно, что при спуске новокузнечанка не удержалась и сорвалась со столба вниз. По словам собеседницы онлайн-журнала, она не стала обращаться к медикам за помощью. Стоит отметить, что жительница южной столицы Кузбасса предпочитает не называть своё имя и возраст.

Также Сибдепо предлагает посмотреть, как праздник прошёл в других городах России.