В Новокузнецке для ликвидации ДТП установят больше светофоров и камер
Всего в рамках реализации федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» на ремонт новокузнецких дорог потратят 1,2 млрд рублей.
В 2017 году в Новокузнецке для ликвидации мест концентрации ДТП установят больше светофоров и камер. Все работы проведут в рамках реализации программы «Благоустройство Новокузнецкого городского округа» и проекта «Безопасные и качественные дороги».
Светофоры появятся на перекрестках Байдаевского шоссе и ул. Зорге, ул. Тореза и пр. Сов. Армии, а также в районе Дворца спорта. На Кузнецком мосту установят стационарные комплексы автоматической фиксации нарушений скоростного режима.
На перекрестке ул. Ермакова и пр. Пионерского сделают дополнительную полосу для поворота налево при движении по Ермакова. Для этого на пересечении улиц также установят дополнительную секцию светофора.
«Также в планах проведение комплекса мероприятий по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик Заводского шоссе, установка шкафа для переносной системы фото-и видеофиксации и установка светофорного объекта на ул. 40 лет ВЛКСМ», – сообщили в пресс-службе администрации Новокузнецка.
Всего в рамках реализации федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» на ремонт новокузнецких дорог потратят 1,2 млрд рублей.