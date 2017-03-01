В Новокузнецке для ликвидации ДТП установят больше светофоров и камер

Всего в рамках реализации федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» на ремонт новокузнецких дорог потратят 1,2 млрд рублей.

В 2017 году в Новокузнецке для ликвидации мест концентрации ДТП установят больше светофоров и камер. Все работы проведут в рамках реализации программы «Благоустройство Новокузнецкого городского округа» и проекта «Безопасные и качественные дороги».

Светофоры появятся на перекрестках Байдаевского шоссе и ул. Зорге, ул. Тореза и пр. Сов. Армии, а также в районе Дворца спорта. На Кузнецком мосту установят стационарные комплексы автоматической фиксации нарушений скоростного режима.

На перекрестке ул. Ермакова и пр. Пионерского сделают дополнительную полосу для поворота налево при движении по Ермакова. Для этого на пересечении улиц также установят дополнительную секцию светофора.

«Также в планах проведение комплекса мероприятий по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик Заводского шоссе, установка шкафа для переносной системы фото-и видеофиксации и установка светофорного объекта на ул. 40 лет ВЛКСМ», – сообщили в пресс-службе администрации Новокузнецка.

Всего в рамках реализации федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» на ремонт новокузнецких дорог потратят 1,2 млрд рублей.