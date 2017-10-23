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В Новокузнецке двое подростков подожгли банку из-под краски и попали в реанимацию

В Новокузнецке двое подростков подожгли банку из-под краски и попали в реанимацию

ЧП произошло 22 октября около 16:00.

В воскресенье, 22 октября, в Новокузнецке двое 13-летних подростков возле деревообрабатывающего цеха подожги банку из-под лакокрасочного изделия, после чего раздался хлопок и пламя перебросилось на одежду подростков. Происходящее увидели прохожие, которые вызвали спасателей и скорую помощь.

«Двух 13-летних подростков с термическими ожогами различной степени тяжести. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области проводится доследственная проверка», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

По данным ведомства, один из подростков получил 10% ожогов тела, а второй — 30%. Второй мальчик сейчас находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

В настоящее время следователи устанавливают, кто оставил опасные предметы в зоне доступа детей. Опрашиваются свидетели. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://pixabay.com

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