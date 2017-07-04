В Новокузнецке двухлетний мальчик выпал из окна третьего этажа

В южной столице Кузбасса в доме на улице Климасенко двухлетний мальчик выпал из окна третьего этажа. Несчастный случай произошёл на прошлой неделе, сообщили Сибдепо в пресс-службе регионального ГУ МВД.

«Пока мама малыша находилась в соседней комнате, ребёнок взобрался на подоконник, облокотился на москитную сетку, конструкция не выдержала, и в результате малыш упал вниз. Он приземлился на пристройку магазина, расположенного на первом этаже», — рассказали в пресс-службе.

Мальчик отделался ушибами. В отношении его матери составили административный протокол. До этого случая семья, в которой воспитывается ребёнок, в поле зрения инспекторов ПДН не попадала. Теперь же она взята на контроль.

Отметим, что также на прошлой неделе неравнодушная женщина спасла от падения из окна пятилетнюю девочку в Мысках.

Лариса Тякотева приехала к детской поликлинике и увидела ребёнка, сидевшего в открытом окне четвёртого этажа в доме напротив. Жительница города вызвала правоохранителей. До приезда полицейских женщина убедила девочку слезть с подоконника и закрыть окно.

«Инспекторы ПДН определили местоположение и адрес квартиры, однако долго не могли попасть внутрь. Спустя некоторое время дверь им открыли заспанные мужчина и женщина. Только от полицейских мать 5-летней девочки узнала о том, что ребёнок едва не выпал из окна. Сотрудники полиции выяснили, что накануне сожители употребляли спиртное и наутро отсыпались. В это время девочке стало скучно, поэтому она подставила стул к окну, взобралась на подоконник, самостоятельно открыла деревянное окно и села на край, свесив ноги. Трагедии удалось избежать благодаря неравнодушной женщине», — рассказали в региональном ГУ МВД.

В отношении матери девочки составили административный протокол. Женщине грозит до 500 рублей штрафа.

После произошедшего Ларису Тякотеву пригласили в ОМВД России по городу Мыски.

Жительницу города поблагодарили за неравнодушие. Кроме того, ей предложили вступить в ряды добровольной народной дружины.