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В Новокузнецке двухлетняя девочка погибла после падения из окна пятого этажа

В Новокузнецке двухлетняя девочка погибла после падения из окна пятого этажа

По факту произошедшего следователи проводят проверку.

В Новокузнецке двухлетняя девочка погибла после падения из окна пятого этажа. По предварительным данным, ребёнок был дома с мамой. В какой-то момент женщина вышла в туалетную комнату. В это время девочка пошла на кухню попить воды.

«Женщина услышала хлопок, сразу зашла в комнату, но дочери не увидела. Выглянув в открытое окно, она увидела, что девочка лежит на земле, и вызвала скорую помощь», – рассказали в пресс-службе областного Следственного комитета.

В крайне тяжелом состоянии ребёнка госпитализировали. От полученных травм девочка скончалась. В ведомстве добавили, что на окне была москитная сетка.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. По данному факту следователи проводят проверку.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: архив Сибдепо.

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