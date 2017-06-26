В Новокузнецке двухлетняя девочка погибла после падения из окна пятого этажа. По предварительным данным, ребёнок был дома с мамой. В какой-то момент женщина вышла в туалетную комнату. В это время девочка пошла на кухню попить воды.

«Женщина услышала хлопок, сразу зашла в комнату, но дочери не увидела. Выглянув в открытое окно, она увидела, что девочка лежит на земле, и вызвала скорую помощь», – рассказали в пресс-службе областного Следственного комитета.

В крайне тяжелом состоянии ребёнка госпитализировали. От полученных травм девочка скончалась. В ведомстве добавили, что на окне была москитная сетка.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. По данному факту следователи проводят проверку.