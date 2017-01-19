В Новокузнецке экс-начальник отделения почты получила условный срок за хищение 500 000 рублей

В Новокузнецке осудили бывшего начальника отделения почты за хищение около 500 000 рублей. Установлено, что 33-летняя женщина, используя своё служебное положение, с февраля по сентябрь 2015 года присваивала денежные средства. Злоумышленница подделывала отчётную документацию. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

В одном из случаев обвиняемая присвоила деньги новокузнечанина, который числился как без вести пропавший. Всего от действий женщины пострадали около 30 жителей города. Как рассказал Сибдепо источник в правоохранительных органах, осуждённая работала в отделении «Почты России».

Суд приговорил жительницу южной столицы Кузбасса к 2 годам 4 месяцам лишения свободы условно. Также она обязана возместить потерпевшей стороне сумму причинённого материального ущерба.