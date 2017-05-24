В Новокузнецке экс-полицейского подозревают в получении взятки за сведения об умерших

О преступной деятельности бывшего правоохранителя стало известно при проведении оперативно-разыскных мероприятий в отношении работников похоронных агентств.

В Новокузнецке экс-полицейского подозревают в получении взятки от сотрудника похоронного агентства. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Как полагает следствие, в 2015 году подозреваемый, который возглавлял дежурную часть, за деньги предоставлял похоронной службе адреса, с которых поступают сообщения об обнаружении тел умерших людей. Например, в июне бывшему правоохранителю за такую информацию перевели 1000 рублей на банковскую карту.

«О преступной деятельности бывшего сотрудника полиции стало известно при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении работников похоронных агентств», – сообщили в пресс-службе областного Следственного комитета.

Незаконную деятельность выявили сотрудники ОРЧ собственной безопасности УМВД России по Новокузнецку.

Ранее Сибдепо сообщал, что в Кемерове экс-полицейского оштрафовали на 240 тысяч за взятку от работника похоронного бюро.