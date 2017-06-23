В Новокузнецке экс-руководитель агентства недвижимости похитила 4 млн рублей

В Новокузнецке спустя четыре года сотрудники полиции нашли и арестовали бывшего руководителя агентства по недвижимости. 49-летнюю женщину обвиняют в мошенничестве на четыре миллиона рублей.

«В 2012 году в полицию Новокузнецка обратились четверо местных жителей, которые сообщили, что их обманула сотрудница риелторского агентства. Пострадавшие обратились в фирму за помощью в оформлении сделок с недвижимостью», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Женщина взяла у клиентов деньги, затем скрылась. После этого пострадавшие обратились за помощью в полицию. В отношении фигурантки возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», но расследование было приостановлено из-за её розыска.

Несколько дней назад полиции стало известно, что подозреваемая может находиться в городе Камень-на-Оби в Алтайском крае. Сотрудники правоохранительных органов нашли её и доставили в Новокузнецк. Городской суд по ходатайству следователя в отношении подозреваемой избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.