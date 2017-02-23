В Новокузнецке 16-килограммовую гирю сбросили в мусоропровод

Кто-то из жильцов выбросил спортивный инвентарь в мусоропровод, из-за чего он частично повредился.

В Новокузнецке жители одной из многоэтажек вынуждены выносить мусор из подъезда из-за повреждённого мусоропровода. Кто-то из жильцов верхних этажей дома выбросил в мусоропровод 16-килограммовую гирю, которая частично повредила его по всей длине и пробила камеру приёма отходов, сообщает «Город новостей».

Управляющая компания заварила мусороприёмники на всех этажах, что вызвало волну возмущений среди жильцов дома. Они решили, что баки заварили из-за грызунов.

Управляющая компания обещала в кратчайшие сроки устранить повреждения и позволить жильцам вновь пользоваться мусоропроводом.