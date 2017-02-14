Экономика
Кузбасс
В Новокузнецке имущество ресторана Розенбаума распродают по частям

В Новокузнецке имущество ресторана Розенбаума распродают по частям

В южной столице Кузбасса закрылось заведение «Толстый Фраер».

В Новокузнецке закрылся ресторан «Толстый Фраер». В настоящее время имущество заведения распродаётся по частям.

«На продажу выставлены не только помещения ресторана, но и посуда, и вся техника. Причина закрытия – решение собственника, который сменил место жительства. Сейчас потенциальные покупатели ходят в ресторан, прицениваются. Пока что интерьер заведения не нарушен», – рассказал Сибдепо представитель новокузнецкого заведения.

Ресторан сети «Толстый Фраер» открылся в южной столице Кузбасса в сентябре 2015 года. Видеоприглашение для новокузнечан тогда записал известный исполнитель Александр Розенбаум. На открытии ресторана было заявлено, что певец выступает одним из его учредителей.

См. также
Текст: Тимофей Шикер.
Фото: vk.com / ТОЛСТЫЙ ФРАЕР - Новокузнецк.

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