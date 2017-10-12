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Кузбасс
В Новокузнецке из горящего многоэтажного дома спасли двух людей

В Новокузнецке из горящего многоэтажного дома спасли двух людей

ЧП произошло 11 октября поздно вечером.

В среду, 11 октября, в Новокузнецке на проспекте Дружбы загорелась квартира в пятиэтажном доме. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МСЧ РФ по Кемеровской области.

«На момент прибытия первого подразделения из окна квартиры на третьем этаже шёл дым. До приезда спасателей жители дома спасли из квартиры хозяйку и её гостью. В результате пожара в помещении обгорели диван и постельные принадлежности на площади два квадратных метра», — рассказали Сибдепо в ведомстве.

По предварительной версии, причиной пожара стала неосторожность при курении. Сигнал о возгорании спасателям поступил в 21:12, через восемь минут пожар был ликвидирован. Всего к тушению привлекались 13 человек и четыре единицы техники.

Текст: Карина Миллер.
Фото: Google Images.

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