В Новокузнецке из-за эпидемии ОРВИ отменили все массовые мероприятия

В Новокузнецке городские власти приняли решение отменить все культурно-массовые, а также спортивные мероприятия в закрытых помещениях из-за роста заболеваемости ОРВИ. Также во всех образовательных учреждениях, где отсутствует более 20% учащихся по причине болезни, ввели карантин на десять дней.

«Решение о прекращении противоэпидемических мероприятий будет принято после снижения числа заболевших. С 9 по 15 января в Новокузнецке было зарегистрировано 4480 случаев заболеваний ОРВИ. Показатель на 100 тысяч населения составил 799,6 на 100 тысяч населения, что выше эпидемического порога на 99,7 % и выше уровня заболеваемости прошлой недели в 2,3 раза», – рассказали в пресс-службе администрации Новокузнецка.

18% заболевших составляют школьники, 24% – дошкольники, 24,7% – дети до двух лет и 33,3% – взрослые.

В условиях эпидемии специалисты рекомендуют соблюдать режим сна, бывать на свежем воздухе, хорошо питаться и избегать переохлаждений, а также тщательно мыть руки перед едой и после улицы.