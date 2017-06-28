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Кузбасс
В Новокузнецке из-за репетиции на два часа перекроют движение

В Новокузнецке на два часа перекроют движение

Движение общественного транспорта тоже временно изменится.

В среду, 28 июня, в южной столице Кузбасса на два часа ограничат движение транспорта. Речь идёт об участке по улице Кирова от дома №55 до дома №103 (Сити Молл — левый берег). Автомобилистов просят учесть эту информацию и выбирать объездные маршруты в период с 14:00 до 16:00, сообщили в пресс-службе администрации Новокузнецка.

Движение общественного транспорта будет осуществляться с отклонениями от привычного маршрута.

Ограничения вводятся в связи с подготовкой к 399-летию города. С 26 июня в городе проходят праздничные мероприятия, которые продлятся до 2 июля включительно.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: архив Сибдепо.

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