В Новокузнецке колесо от «легковушки» отлетело в пенсионерку

17 мая в южной столице Кузбасса возле дома №20 по улице Туркменской в процессе движения у автомобиля Nissan Mistral отлетело переднее колесо. В этот момент проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу пересекала женщина 1953 года рождения.

Отлетевшее колесо попало в пенсионерку, она получила травмы различной степени тяжести, говорится на сайте областной Госавтоинспекции.

По данному факту сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, после чего будет принято процессуальное решение. Инспекторы ГИБДД просят кузбассовцев быть внимательными на дороге. Пешеходам следует стать заметнее на проезжей части (прикрепить на одежду светоотражающие элементы) и быть всегда бдительными при её пересечении.