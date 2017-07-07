В Новокузнецке лжебанкир похитил у горожанки более миллиона рублей

В Новокузнецке за помощью в полицию обратилась 57-летняя местная жительница. Она сообщила, что стала жертвой мошенника, который похитил у неё 1 200 000 рублей.

«Накануне произошедшего заявительница получила на мобильный телефон с номера 8-968-032-04-73 сообщение о том, будто с её банковского счёта списаны денежные средства. Поскольку у новокузнечанки действительно имелись сбережения, которые она откладывала на протяжении нескольких лет, она сразу же перезвонила по указанному в сообщении телефону», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Женщине ответил мужчина, который представился сотрудником банка, который рассказал, что с её счёта мошенники пытались снять деньги. Чтобы впредь этого не произошло, незнакомец предложил новокуззнечанке дополнительно защитить счёт.

Он попросил пенсионерку продиктовать ему сначала номер карты, затем пароль из смс, после чего заявил, что теперь деньги находятся в безопасности и положил трубку. Через несколько часов женщина решила перепроверить счёт и обратилась в банк по горячей линии. Оператор банка сообщила жительнице Новокузнецка, что её счёт пуст, после чего последняя обратилась в полицию.

«Сотрудники полиции призывают кузбассовцев быть бдительными при общении с неизвестными людьми, кем бы они ни представлялись. Никогда и ни под каким предлогом не передавайте незнакомцам реквизиты своих банковских карт и не совершайте операций со своими счетами под диктовку незнакомцев», — добавили в пресс-службе ведомства.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».