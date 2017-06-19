В Новокузнецке могут запретить парковку на Пионерском проспекте

В южной столице Кузбасса продолжается реализация приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». На части Пионерского проспекта (от ул. Спартака до пр. Металлургов) уже отремонтировали дорожное полотно, но есть вероятность, что спустя два года, этот участок снова придётся ремонтировать. Чтобы этого не допустить, глава города Сергей Кузнецов предложил запретить парковаться на Пионерском проспекте.

«Зимой стихийные парковки на проспекте Пионерском мешают убирать снег. Из-за этого начинает образовываться наледь, накаты, неровности на дорогах. Новая дорога может прийти в негодность уже через один-два года», — цитирует главу города Сергея Кузнецова пресс-служба администрации Новокузнецка.

Как рассказали Сибдепо в пресс-службе южной столицы региона, окончательное решение о запрете парковки на вышеуказанной улице ещё не принято. Сейчас специалисты рассматривают несколько вариантов решения данного вопроса. Кроме полной ликвидации парковки на Пионерском проспекте рассматривается вариант об организации муниципальной стоянки с минимальной оплатой.