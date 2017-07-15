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В Новокузнецке молния ударила в столб рядом с проезжей частью (видео)

В Новокузнецке молния ударила в столб рядом с проезжей частью (видео)

Ролик снят накануне вечером.

В пятницу, 14 июля, в Новокузнецке в вечернее время шла гроза, во время которой молния попала в столб рядом с проезжей частью. Инцидент произошёл на перекрёстке улицы Кирова и проспекта Металлургов, отметил в комментарии автор видео.

На кадрах ролика видно, как водитель автомобиля останавливается возле светофора на красный свет. В это время разряд молнии попадает в рядом стоящий столб.

На момент публикации замети, видео посмотрели более 300 раз.

Текст: Елена Семёнова.
Видео: https://www.youtube.com / 2004scl.
Фото: https://pixabay.com

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