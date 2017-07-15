В Новокузнецке молния ударила в столб рядом с проезжей частью (видео)

В пятницу, 14 июля, в Новокузнецке в вечернее время шла гроза, во время которой молния попала в столб рядом с проезжей частью. Инцидент произошёл на перекрёстке улицы Кирова и проспекта Металлургов, отметил в комментарии автор видео.

На кадрах ролика видно, как водитель автомобиля останавливается возле светофора на красный свет. В это время разряд молнии попадает в рядом стоящий столб.

На момент публикации замети, видео посмотрели более 300 раз.