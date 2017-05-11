В Новокузнецке может появиться бесплатный спортзал

В Новокузнецке мэрия поддержала инициативу местного жителя о создании бесплатного спортзала в черте города. Ранее мужчина заявил, что готов заниматься подобной деятельностью.

«Мы поддерживаем идею, выдвинутую вами, для того чтобы спорт стал доступным. Согласно статье 23 Гражданского кодекса РФ любой гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя», — сообщила председатель комитета по физической культуре, спорту и туризму Ирина Гончарова.

По данным пресс-службы городской администрации, мужчине предоставят помещение, где он сможет организовать бесплатный спортивный зал. Также в ведомстве отметили, что в инициатора безвозмездной спорт площадки есть весь необходимый инвентарь, но, в случае необходимости, и в этом вопросе будет оказана помощь.

Власти Новокузнецка делают всё возможное, чтобы спорт стал доступнее для всех категорий горожан. В прошлом году во всех районах южной столицы Кузбасса установили 12 площадок для занятий уличным фитнесом.