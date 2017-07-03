В Новокузнецке мужчина погиб при попытке перелезть через забор лицея

Новокузнечанин погиб при попытке перелезть через забор. Несчастный случай произошёл на улице Циолковского на территории лицея №34.

«Сигнал о произошедшем поступил правоохранителям в 7:00 30 июня. В больницу был доставлен мужчина 1988 года рождения с колотой раной в области грудной клетки. Травму он получил, когда пытался перелезть через забор образовательного учреждения», – рассказал Сибдепо осведомлённый источник.