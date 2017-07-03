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Кузбасс
Новокузнечанин погиб при попытке перелезть через забор лицея

В Новокузнецке мужчина погиб при попытке перелезть через забор лицея

Несчастный случай произошёл на улице Циолковского.

Новокузнечанин погиб при попытке перелезть через забор. Несчастный случай произошёл на улице Циолковского на территории лицея №34.

«Сигнал о произошедшем поступил правоохранителям в 7:00 30 июня. В больницу был доставлен мужчина 1988 года рождения с колотой раной в области грудной клетки. Травму он получил, когда пытался перелезть через забор образовательного учреждения», – рассказал Сибдепо осведомлённый источник.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

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