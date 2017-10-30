В Новокузнецке мужчина убил своих соседей, затем застрелился

В субботу, 28 октября, в Новокузнецком районе на дачном участке местные жители заметили дым в одном из частных домов, после чего вызвали МЧС. Когда пламя было полностью потушено, спасатели обнаружили тела мужчины и женщины с сильными термическими ожогами. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

«В ходе осмотра судебно-медицинским экспертом на телах потерпевших обнаружены огнестрельные ранения. Также в ходе осмотра места происшествия на территории соседнего дачного участка обнаружено тело 69-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы», — рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Под телом 69-летнего мужчины нашли охотничье ружьё, а в карманах его одежды – патроны.

Следователи установили, что трое погибших были соседями, и на протяжении долгого времени судились из-за границы между дачными участками. В итоге суд оказался на стороне семейной пары и постановил сдвинуть границу в их пользу. После этого сосед семейной пары пришёл к ним домой с ружьём, сначала застрелил 62-летнего новокузнечанина, затем его 57-летнюю жену, которая находилась в машине. Потом поджёг дом и автомобиль, вернулся в своё жильё, где покончил жизнь самоубийством.

В настоящее время по факту произошедшего назначен ряд судебных экспертиз, в том числе генотипоскопическая. Все обстоятельства преступления устанавливаются.