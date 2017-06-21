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В Новокузнецке на 25 дней закрыли суши-бар «Манхэттен»

В Новокузнецке на 25 дней закрыли суши-бар «Манхэттен»

Сотрудники Роспотребнадзора нашли многочисленные нарушения санитарных норм.

В Новокузнецке сотрудники Роспотребнадзора на 25 дней приостановили работу суши-бара «Манхэттен». Ведомство организовало проверку в учреждении после поступившей жалобы. В кафе обнаружены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

«В кафе нет условий для обработки изотермических контейнеров для доставки готовых блюд, а у сотрудников нет медкнижек. Также в заведении нашли просроченные продукты, а также сырьё без маркировок, что не даёт возможности оценить сроки годности», — сообщается на сайте Роспотребнадзора по Кемеровской области.

В суши-баре отсутствовали условия хранения продуктов на складе. Также сотрудники заведения не проводят ежедневную оценку качества выпускаемой продукции.

«В образцах роллов «Гурме», «Темпура Лава», «ШитакиСпайси», имбирь маринованный (изготовитель — суши-бар «Манхэттен») нашли БГКП (колиформы), а также выявили превышено КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов), что является нарушением требований Технического регламента Таможенного союза ТР 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», — добавили в ведомстве.

В отношении руководства суши-бара составлен административный протокол. Теперь сотрудникам общепита предстоит устранить все выявленные нарушения. Работу «Манхэттена» приостановили на 25 дней.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://pixabay.com

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