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В Новокузнецке на четырёх улицах установят освещение

В Новокузнецке на четырёх улицах установят освещение

Уличные фонари установят в Кузнецком и в Орджоникидзевском районах города.

В южной столице Кузбасса в двух районах города на четырёх улицах установят освещение. Фонари появятся на Молодёжной, Одесской, Геологической и Херсонской улицах.

«Монтаж опор освещения пройдёт на этой неделе. В прошлом году специалисты уже освятили часть Херсонской улицы», — сообщили в пресс-службе администрации Новокузнецка.

Установка фонарей в прошлом году прошла в рамках «Года Орджоникидзевского района». В этом году монтажные работы проводят в рамках «Года Кузнецкого района».

Все работы осуществляют на внебюджетные средства. На установку освещения деньги выделил Русал в рамках соглашения о социально-экономического сотрудничества между компанией и нашей областью.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://pixabay.com

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