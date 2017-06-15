В Новокузнецке на четырёх улицах установят освещение

Уличные фонари установят в Кузнецком и в Орджоникидзевском районах города.

В южной столице Кузбасса в двух районах города на четырёх улицах установят освещение. Фонари появятся на Молодёжной, Одесской, Геологической и Херсонской улицах.

«Монтаж опор освещения пройдёт на этой неделе. В прошлом году специалисты уже освятили часть Херсонской улицы», — сообщили в пресс-службе администрации Новокузнецка.

Установка фонарей в прошлом году прошла в рамках «Года Орджоникидзевского района». В этом году монтажные работы проводят в рамках «Года Кузнецкого района».

Все работы осуществляют на внебюджетные средства. На установку освещения деньги выделил Русал в рамках соглашения о социально-экономического сотрудничества между компанией и нашей областью.