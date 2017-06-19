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В Новокузнецке на домах снова появится строчка из произведения Маяковского

Тестовые испытания букв запланированы на 26 июня.

В Новокузнецке к 399-летнему дню рождения города на Привокзальной площади установят знаменитую строчку из стихотворения Владимира Маяковского. «Я знаю – город будет! Я знаю – саду цвесть, когда такие люди в стране советской есть!» – эти слова скоро снова украсят первые дома на проспекте Курако, улице Металлургов и на проспекте Бардина. Строка уже была установлена на крышах домов в Советском Союзе, но потом её убрали.

«Тестовые испытания букв, которые будут светиться ночью, должны пройти 26 июня», — сообщили в пресс-службе администрации Новокузнецка.

В субботу, 1 июля, в городе состоится торжественное открытие строки.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://24smi.org, пресс-служба администрации Новокузнецка.

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