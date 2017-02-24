Новости
Кузбасс
В Новокузнецке на масленицу привезут бесплатно, а в Кемерове нет

В Новокузнецке горожан на Масленицу привезут бесплатно, а в Кемерове — нет

Повезло жителям Куйбышевского района.

Как сообщает управление по транспорту и связи администрации г. Новокузнецк, 26 февраля на «Проводы русской зимы», что состоятся в 11:00 на площади «ДК им. Дзержинского», жителей микрорайона Верхне-Редаково и Телецентр доставит бесплатный заказной автобус. Он отходит в 10:00  часов от остановки «Школа №23». А после народных гуляний он доставит пассажиров обратно на ту же остановку.

Тем временем сайт УЕЗТУ г. Кемерово сообщает, что работа пассажирского транспорта в праздничные дни будет организована следующим образом: 25 февраля транспорт будет работать по расписанию субботнего дня, а 26 февраля — по расписанию воскресного дня.  Другими словами, в праздничные дни часть маршрутов кемеровского общественного транспорта на линию не выйдет.

Текст: Роман Янченко.
Фото: архив Сибдепо.

Комментарии

Рекомендуем

Чтиво

8 типов клиентов, которых ненавидят парикмахеры

Как не стоит вести себя, садясь в парикмахерское кресло
Спорт

«Лыжню!»: как в Кемерове прошла массовая лыжная гонка

Фоторепортаж от Сибдепо
Культура

В музыкальном театре Кузбасса впервые прогремела «Большая опера.roc»

Артисты театра исполнили арии из опер и песни из мюзиклов
Тест

Какой из вас Защитник Отечества?

Тест для проверки уровня защитной готовности

Сегодня в Кемерове

Популярное