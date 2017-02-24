В Новокузнецке горожан на Масленицу привезут бесплатно, а в Кемерове — нет

Как сообщает управление по транспорту и связи администрации г. Новокузнецк, 26 февраля на «Проводы русской зимы», что состоятся в 11:00 на площади «ДК им. Дзержинского», жителей микрорайона Верхне-Редаково и Телецентр доставит бесплатный заказной автобус. Он отходит в 10:00 часов от остановки «Школа №23». А после народных гуляний он доставит пассажиров обратно на ту же остановку.

Тем временем сайт УЕЗТУ г. Кемерово сообщает, что работа пассажирского транспорта в праздничные дни будет организована следующим образом: 25 февраля транспорт будет работать по расписанию субботнего дня, а 26 февраля — по расписанию воскресного дня. Другими словами, в праздничные дни часть маршрутов кемеровского общественного транспорта на линию не выйдет.