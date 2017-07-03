В Новокузнецке на мусороперерабатывающем заводе с разницей в несколько дней нашли тела двух новорожденных детей. По данным фактам правоохранители возбудили уголовные дела.

23 июня на ленточном конвейере в цехе предприятия обнаружено тело новорожденного мальчика. Как рассказали Сибдепо в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области, 27 июня там же обнаружили тело новорожденной девочки.

В настоящее время проводятся судебно-медицинские экспертизы, которые установят, родились ли эти дети живыми, а также точную причину и давность смерти младенцев.

«Выделены ДНК-профили, которые впоследствии позволят идентифицировать женщин, родивших детей», – добавили в ведомстве.

Кроме того, следователи устанавливают местных жительниц, которые были беременны, а сейчас не имеют детей.