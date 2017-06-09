Происшествия
Кузбасс
В Новокузнецке на работника угольного склада с подземного крана упала балка

В Новокузнецке на работника угольного склада с подземного крана упала балка

Травмированного мужчину госпитализировали в городскую больницу №29.

В Новокузнецке на работника угольного склада коксохимического производства ЗСМК упала сорвавшаяся с подземного крана балка. В результате происшествия, мужчина получил травмы спины и голени. Известно, что балка находилась на высоте пятиэтажного дома.

Новокузнецкие спасатели и сотрудники предприятия совместными усилиями спустили пострадавшего вниз и передали медикам. Рабочего госпитализировали в городскую больницу №29, где он теперь будет проходить лечение, сообщили в пресс-службе МБУ «Защита населения и территории Новокузнецка».

См. также

В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: пресс-служба МБУ «Защита населения и территории Новокузнецка».

Комментарии

Рекомендуем

Фоторепортажи

Самая красивая мама: фоторепортаж с финала конкурса «Миссис Кузбасс-2017»

Как выбирали самую красивую маму Кузбасса
Вкус и пафос

Вечер пятницы в баре Volna grill

Как поживает наследник "Будвара" и "Табуретки"?
Фоторепортажи

Разноцветная радость в небе: кемеровчане запустили тысячу светящихся шаров

В парке «Антошка» встретились более 700 человек, чтобы «зажечь» над городом новые звёзды
Гид

День города-2017 в Кемерове: план мероприятий

Куда сходить 12 июня

Сегодня в Кемерове

Популярное