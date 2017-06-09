В Новокузнецке на работника угольного склада с подземного крана упала балка

В Новокузнецке на работника угольного склада коксохимического производства ЗСМК упала сорвавшаяся с подземного крана балка. В результате происшествия, мужчина получил травмы спины и голени. Известно, что балка находилась на высоте пятиэтажного дома.

Новокузнецкие спасатели и сотрудники предприятия совместными усилиями спустили пострадавшего вниз и передали медикам. Рабочего госпитализировали в городскую больницу №29, где он теперь будет проходить лечение, сообщили в пресс-службе МБУ «Защита населения и территории Новокузнецка».

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В настоящее время его жизни ничего не угрожает.