В Новокузнецке на работника угольного склада с подземного крана упала балка
Травмированного мужчину госпитализировали в городскую больницу №29.
В Новокузнецке на работника угольного склада коксохимического производства ЗСМК упала сорвавшаяся с подземного крана балка. В результате происшествия, мужчина получил травмы спины и голени. Известно, что балка находилась на высоте пятиэтажного дома.
Новокузнецкие спасатели и сотрудники предприятия совместными усилиями спустили пострадавшего вниз и передали медикам. Рабочего госпитализировали в городскую больницу №29, где он теперь будет проходить лечение, сообщили в пресс-службе МБУ «Защита населения и территории Новокузнецка».
В настоящее время его жизни ничего не угрожает.
Фото: пресс-служба МБУ «Защита населения и территории Новокузнецка».