Новости
Кузбасс
В Новокузнецке на сутки отключат телевидение и радио

В Новокузнецке на сутки отключат телевидение и радио

Работы будут проходить в дневное время.

По информации филиала РТРС «Кемеровский ОРТПЦ», в четверг, 26 октября, с 10:00 до 17:00, в Новокузнецке возможно временное прекращение работы телевидения и радио.

Планируются отключения следующих каналов: «Первый канал», «Россия-1», «Россия-24», «Радио России», «Маяк», «НТВ», «Вести FM», «МИР», «ННТ / REN-TV», «Радио Сибирь-Кузбасс», «Милицейская волна», «Апекс-Радио», «Дети FM», «Наше радио», «Спорт FM».

Отметим,  работы будут производиться только при благоприятных погодных условиях.

Текст: Алла Мождженская.
Фото: pixabay.com.

Комментарии

Рекомендуем

Квартира недели

Коттедж в Кузедеево за 13 миллионов (с прудом и пилорамой)

Очень дорогой способ сбежать подальше от цивилизации
Чтиво

«Шары ярости»: как не подорваться на воздушных шариках

Чем и как в Кузбассе накачивают воздушные шары, где берут гелий и безопасно ли его хранить в местах массового скопления людей
Кузбасс живописный

Кузбасс живописный: озеро Апрелька

Чем уникально озеро Апрелька и зачем сюда стоит ехать
Автодепо

Интервью на колёсах с главой ГИБДД Кузбасса Александром Реветневым

Корреспонденты Сибдепо прокатились по городу с главным госавтоинспектором Кузбасса

Сегодня в Кемерове

Популярное