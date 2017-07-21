В Новокузнецке началось оглашение приговора по делу о миллиардной афере

На скамье подсудимых оказались восемь человек.

21 июля в Центральном районном суде Новокузнецка началось оглашение приговора по делу о миллиардном афере.

На скамье подсудимых – восемь человек, в том числе сотрудники банка. С 2007 по 2009 годы они совершили 78 мошенничеств. Обвиняемые оформляли многомиллионные кредиты на подставных лиц. При заключении договоров злоумышленники предоставляли в банк поддельные документы. Сотрудники банка бумаги не проверяли.

«Всего были оформлены кредиты на сумму свыше 1 млрд 300 млн рублей», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Как ранее сообщал Сибдепо, преступную схему организовала теперь уже экс-руководитель отдела кредитования малого бизнеса банка «ВТБ 24» Олеся Чередниченко. Она оформляла фиктивные кредитные договоры. Будучи фигуранткой дела несколько раз не являлась на судебные заседания, из-за чего была объявлена в международный розыск. Задержали её в Нидерландах. Решается вопрос об её экстрадиции. Эта процедура может занять несколько лет.

Дело рассматривают в суде с декабря 2013 года. Допрошены более 200 свидетелей обвинения, изучено более 400 томов дела.

Государственный обвинитель предложил квалифицировать действия подсудимых по ч.1 и ч. 2 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Организации преступного сообщества и участие в нем, мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой»). Руководителю преступной группы предлагается 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, остальным участникам – от 8 до 12 лет колонии и штрафы.

Оглашение приговора продолжится 24 июля.