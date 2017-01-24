С 25 января 2017 года в Новокузнецке начнёт работать «Экомобиль». Пункт приёма вторичного сырья будет курсировать по 15 адресам раз в месяц.

«Собранное вторичное сырьё, а именно макулатура и пластик будут отправлены на переработку для производства вторичной продукции», – рассказали в пресс-службе администрации Новокузнецка.

Маршрут движения «Экомобиля» составили по ранее собранным заявкам от жильцов и управляющих компаний. Ознакомиться со списком адресов можно по следующей ссылке.