Новости
Кузбасс
В Новокузнецке нашли мужчину, который избил кондуктора маршрутки из-за замечания

В Новокузнецке нашли мужчину, который избил кондуктора маршрутки из-за замечания

Злоумышленник дал признательные показания.

В Новокузнецке сотрудники полиции нашли мужчину, который избил кондуктора маршрутки №11. Ранее Сибдепо сообщал, что злоумышленника разыскивали.

«Участковый уполномоченный нашёл жителя Новокузнецка и опросил его. Мужчина признал вину. По его словам, всё произошло из-за того, что он находился в состоянии алкогольного опьянения», – рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Собеседник издания отметил, что ранее мужчина был судим за убийство.

Сейчас по данному факту проводится проверка. Заявительница проходит судебно-медицинскую экспертизу. После определения степени вреда здоровью, причинённого потерпевшей, правоохранители примут соответствующее процессуальное решение.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

Комментарии

Рекомендуем

Опрос

22 июня: кто виноват?

Какова главная причина столь страшных потерь СССР в начале Великой Отечественной войны?
Чтиво

Всё, что нужно знать о КемТИППе: памятка абитуриенту

Гид по одному из главных вузов Кузбасса
Фоторепортажи

До свиданья, школа: фоторепортаж с кемеровских выпускных вечеров

Прощание со школой и новая жизнь
Чтиво

Опасные батуты в Кузбассе: как уберечь детей от травм

Сибдепо разбирался, каким должен быть правильный батут

Сегодня в Кемерове

Популярное