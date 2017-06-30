В Новокузнецке нашли мужчину, который избил кондуктора маршрутки из-за замечания

В Новокузнецке сотрудники полиции нашли мужчину, который избил кондуктора маршрутки №11. Ранее Сибдепо сообщал, что злоумышленника разыскивали.

«Участковый уполномоченный нашёл жителя Новокузнецка и опросил его. Мужчина признал вину. По его словам, всё произошло из-за того, что он находился в состоянии алкогольного опьянения», – рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Собеседник издания отметил, что ранее мужчина был судим за убийство.

Сейчас по данному факту проводится проверка. Заявительница проходит судебно-медицинскую экспертизу. После определения степени вреда здоровью, причинённого потерпевшей, правоохранители примут соответствующее процессуальное решение.