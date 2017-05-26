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Кузбасс
В Новокузнецке недвижимость торговой сети «Солнышко» продают за 442 миллиона

В Новокузнецке недвижимость торговой сети «Солнышко» продают за 442 миллиона

Торги назначили на 12 июля.

В Новокузнецке недвижимость торговой сети «Солнышко» продают за 442,14 млн рублей. На торги, которые назначили на 12 июля, выставили торговый центр площадью 4,5 тыс. кв. м и помещение магазина «Солнышко» площадью 1,5 тыс. кв. м.

Оба объекта расположены в Заводском районе южной столицы Кузбасса. Как сообщает «Коммерсантъ», вместе с ними в одном лоте продаётся право аренды земельного участка площадью 3 тыс. кв. м.

Магазины под маркой «Солнышко» закрылись в конце 2014 года. Компании, которые развивали сеть, признали несостоятельными: ООО «Кия-1» – в апреле 2015 года, а ООО «Новокузнецкобувьторг» – в мае 2015.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

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