В Новокузнецке неизвестные подожгли частный дом

Во вторник, 30 мая, неизвестные подожгли частный дом в Новокузнецке по улице Ушакова. Сигнал о пожаре на пульт диспетчера МЧС поступил в 23:00. По указанному адресу незамедлительно выехали спасатели.

«На момент прибытия первого подразделения открытым пламенем горела крыша дома и веранда. В результате пожара сгорела обрешётка крыши, обгорели стены веранды внутри и снаружи дома», — рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Кемеровской области.

По предварительным данным, причиной пожара стал умышленный поджог и намерение причинить вред человеку. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники правоохранительных органов.

К ликвидации пожара привлекались 15 человек и четыре единицы спецтехники. Полностью потушить пламя пожарным удалось в 23:21.