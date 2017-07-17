В Новокузнецке нетрезвый мужчина ударил ножом пассажира автобуса

В воскресенье, 16 июля, в Новокузнецке нетрезвый мужчина порезал ножом случайного пассажира автобуса, в котором ехал. Дебошира скрутили и удерживали до прибытия сотрудников ГИБДД свидетели происшествия.

«Потерпевший 1960 года рождения вместе с женой ехал в роддом. Супруги должны были забрать домой сноху с ребёнком. По пути следования в автобус зашёл нетрезвый мужчина 1968 года рождения, начал нецензурно выражаться в адрес пассажиров, затем подошёл к потерпевшему и ударил его в бок складным ножом», — рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Пострадавшему от рук дебошира новокузнечанину оказали медицинскую помощь, затем доставили в больницу. Сейчас он находится на амбулаторном лечении.

По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Примечательно, что не так давно в отношении дебошира в суд ушло уголовное дело по статье за повторное вождение в нетрезвом виде. Решение по этому делу ещё не вынесено.